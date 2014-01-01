|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265120
|Наименование
|Гайка крепления колеса
|Колесное крепление
|Нажимной диск H
|Вес [г]
|170
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ширина зева гаечного ключа
|33
|Размер резьбы
|7/8" x 14 UNF
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гайка крепления колеса DT SPARE PARTS с артикулом 265120 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита