|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265080
|Наименование
|Гайка крепления колеса
|Вес [г]
|172,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ширина зева гаечного ключа
|33
|Размер резьбы
|M22 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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