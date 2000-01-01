Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 265076 Наименование Крышка передней ступицы для грузовика Вольво FH12 NEW (2000>) Вес [г] 359 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть крышка передней ступицы для грузовика Вольво ФШ 12 NEW (2000>) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65076. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка передней ступицы для грузовика Вольво ФШ 12 NEW (2000>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.