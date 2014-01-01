Ширина зева гаечного ключа 18 Размер резьбы M30 x 2

Запчасть крышка ступицы Вольво 2.65074 представлена по производителю DT с артикулом 2.65074. У данной детали есть аналоги с номерами: 265074, 20390132, 030247, 22529, 265072, 900224, 1626477. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка ступицы Вольво 2.65074 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.