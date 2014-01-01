Размер резьбы M128 x 2

Запчасть крышка ступицы Вольво DT представлена по производителю DT с артикулом 2.65069. У данной детали есть аналоги с номерами: 265069, 7403988672, 080219, 3988672. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка ступицы Вольво DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.