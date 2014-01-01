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Стопорное кольцо артикул 265050 DT SPARE PARTS в Алматы

265050 DT SPARE PARTS Стопорное кольцо
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265050
Наименование Стопорное кольцо
для оригинального номера 1075871
Вес [г] 140
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 61
Наружный диаметр [мм] 115
Ширина зева гаечного ключа 91,3
Толщина [мм] 32
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стопорное кольцо DT SPARE PARTS с артикулом 265050 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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