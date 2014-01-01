|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265045
|Наименование
|Сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Volvo FH/FM/RVI 2.65045, DT
|Вес [г]
|146
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|125
|Наружный диаметр [мм]
|148,3
|Высота 1 [мм]
|8,1
|Высота 2 [мм]
|9,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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