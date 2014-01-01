Внутренний диаметр 125 Наружный диаметр [мм] 148,3 Высота 1 [мм] 8,1 Высота 2 [мм] 9,3

Запчасть сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Вольво FH/FM/Рено 2.65045 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.65045. У данной детали есть аналоги с номерами: 265045, 031041, 0663089, 7420518642, 19036786B, 20399559, 88111428. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Вольво FH/FM/Рено 2.65045 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.