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Сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Volvo FH/FM/RVI 2.65045, DT артикул 265045 DT SPARE PARTS в Алматы

265045 DT SPARE PARTS Сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Volvo FH/FM/RVI 2.65045, DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265045
Наименование Сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Volvo FH/FM/RVI 2.65045, DT
Вес [г] 146
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 125
Наружный диаметр [мм] 148,3
Высота 1 [мм] 8,1
Высота 2 [мм] 9,3
Запчасть сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Вольво FH/FM/Рено 2.65045 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.65045. У данной детали есть аналоги с номерами: 265045, 031041, 0663089, 7420518642, 19036786B, 20399559, 88111428. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Вольво FH/FM/Рено 2.65045 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы 125*148.3*8.1/9.3 Volvo FH/FM/RVI 2.65045, DT DT SPARE PARTS с артикулом 265045 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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