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Уплотняющее кольцо, ступица колеса артикул 265043 DT SPARE PARTS в Алматы

265043 DT SPARE PARTS Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265043
Наименование Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Сторона установки передний мост
Вес [г] 190
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 110
Наружный диаметр [мм] 140
Высота 1 [мм] 12
Высота 2 [мм] 21,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, ступица колеса DT SPARE PARTS с артикулом 265043 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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