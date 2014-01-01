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Кольцо крышки передней ступицы 128x3.5 Vo артикул 265034 DT SPARE PARTS в Алматы

265034 DT SPARE PARTS Кольцо крышки передней ступицы 128x3.5 Vo
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265034
Наименование Кольцо крышки передней ступицы 128x3.5 Vo
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вес [г] 5
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 128
Толщина [мм] 3,5
Запчасть кольцо крышки передней ступицы 128x3.5 Vo представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 265034. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо крышки передней ступицы 128x3.5 Vo, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо крышки передней ступицы 128x3.5 Vo DT SPARE PARTS с артикулом 265034 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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