Вес [г] 5 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 128 Толщина [мм] 3,5

Запчасть кольцо крышки передней ступицы 128x3.5 Vo представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 265034. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо крышки передней ступицы 128x3.5 Vo, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.