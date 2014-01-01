Вес [г] 49,5 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 220 Толщина [мм] 8,4

Запчасть Кольцо ступицы уплотн. Вольво 220 x8 4 mm представлена по производителю DT с артикулом 265033. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.