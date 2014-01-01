Внутренний диаметр 141 Наружный диаметр [мм] 153 Толщина [мм] 5,5

Запчасть сальник ступицы задней VO/Рено 141 0 x 153 0 x 5 5 mm 265014 DT представлена по производителю DT с артикулом 265014. У данной детали есть аналоги с номерами: 265014, 030345, 7403199066, 3199066. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней VO/Рено 141 0 x 153 0 x 5 5 mm 265014 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.