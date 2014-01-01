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Сальник ступицы задней VO/RVI 141,0 x 153,0 x 5,5 mm 265014, DT артикул 265014 DT SPARE PARTS в Алматы

265014 DT SPARE PARTS Сальник ступицы задней VO/RVI 141,0 x 153,0 x 5,5 mm 265014, DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265014
Наименование Сальник ступицы задней VO/RVI 141,0 x 153,0 x 5,5 mm 265014, DT
Вес [г] 30
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 141
Наружный диаметр [мм] 153
Толщина [мм] 5,5
Запчасть сальник ступицы задней VO/Рено 141 0 x 153 0 x 5 5 mm 265014 DT представлена по производителю DT с артикулом 265014. У данной детали есть аналоги с номерами: 265014, 030345, 7403199066, 3199066. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней VO/Рено 141 0 x 153 0 x 5 5 mm 265014 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней VO/RVI 141,0 x 153,0 x 5,5 mm 265014, DT DT SPARE PARTS с артикулом 265014 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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