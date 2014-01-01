|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265014
|Наименование
|Сальник ступицы задней VO/RVI 141,0 x 153,0 x 5,5 mm 265014, DT
|Вес [г]
|30
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|141
|Наружный диаметр [мм]
|153
|Толщина [мм]
|5,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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