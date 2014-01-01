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Кран уровня пола Volvo FH12 13 16 FM9 10 12 13 артикул 264064 DT SPARE PARTS в Алматы

264064 DT SPARE PARTS Кран уровня пола Volvo FH12 13 16 FM9 10 12 13
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 264064
Наименование Кран уровня пола Volvo FH12 13 16 FM9 10 12 13
Вес [г] 1572
Гарантия 2 года гарантии
Размер резьбы M16 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кран уровня пола Volvo FH12 13 16 FM9 10 12 13 DT SPARE PARTS с артикулом 264064 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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