Сила тока [A] 0,32 Размер резьбы 1 M16 x 1,5 Размер резьбы 2 M22 x 1,5 Количество втычных контактов 4

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