|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|264059
|Наименование
|Блок клапанов ELC Volvo FH/FM/RVI Premium/Magnum DXi
|Вес [г]
|1123
|Гарантия
|2 года гарантии
|Рабочее давление до [бар]
|13
|Напряжение [В]
|24
|Размер резьбы
|M16 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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