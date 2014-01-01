Рабочее давление до [бар] 13 Напряжение [В] 24 Размер резьбы M16 x 1,5

Если вы хотите купить блок клапанов ELC Вольво FH/FM/Рено Премиум/Магнум DXi, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: 13021002, 21083660, 7421083660, K019821, K019821N50, S120509. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.