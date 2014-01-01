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Кран уровня пола Volvo F/FL/FLC/FH/B/DAF 2.64012 DT артикул 264012 DT SPARE PARTS в Алматы

264012 DT SPARE PARTS Кран уровня пола Volvo F/FL/FLC/FH/B/DAF 2.64012 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 264012
Наименование Кран уровня пола Volvo F/FL/FLC/FH/B/DAF 2.64012 DT
Вес [г] 341,5
Гарантия 2 года гарантии
Рабочее давление до [бар] 13
Размер резьбы M12 x 1,5
Если вы хотите купить кран уровня пола Вольво F/FL/FLC/FH/B/Даф 2.64012 DT, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: 14013000, 19581301, 2214400, 39335, 4640060007, 77027, ABV728. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кран уровня пола Volvo F/FL/FLC/FH/B/DAF 2.64012 DT DT SPARE PARTS с артикулом 264012 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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