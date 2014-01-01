Внутренний диаметр 33 Наружный диаметр [мм] 48 Высота [мм] 15

Запчасть подшипник игольчатый представлена по производителю DT с артикулом 2.22070. У данной детали есть аналоги с номерами: 222070, 2000910005, 0111179, 222070OEM, 820688, 7170013000, 1905095. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник игольчатый на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.