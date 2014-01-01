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Якорь, стартер артикул 222052 DT SPARE PARTS в Алматы

222052 DT SPARE PARTS Якорь, стартер
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 222052
Наименование Якорь, стартер
Вес [г] 4242
Гарантия 2 года гарантии
Напряжение [В] 24
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Якорь, стартер DT SPARE PARTS с артикулом 222052 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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