Напряжение [В] 24

Запчасть реле стартера Рено/2.22026 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.22026. У данной детали есть аналоги с номерами: 0331101005, 0331101008, 0331101009, 0331101016, 121005, 121393, 81262120014. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить реле стартера Рено/2.22026, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.