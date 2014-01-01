Длина [мм] 1808 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1808

Запчасть ремень поликлиновый 1808 мм представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.21144. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень поликлиновый 1808 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.