Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 38

Запчасть натяжитель ремня 2.21121 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.21121. У данной детали есть аналоги с номерами: 221121, 031450, 21422767, 100997, 14009900A, APV1117, APV2400. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня 2.21121 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.