Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 38

Запчасть натяжитель поликлинового ремня Вольво D9/11/12/13 DH12 (21549016) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.21120. У данной детали есть аналоги с номерами: 221120, 031444, 21549016, 2183038, APV1116, 23326, VKMCV53015. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель поликлинового ремня Вольво D9/11/12/13 DH12 (21549016) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.