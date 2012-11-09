|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|221120
|Наименование
|Натяжитель поликлинового ремня Volvo D9/11/12/13, DH12 (21549016) DT
|для оригинального номера
|21549016
|Вес [г]
|1549
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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