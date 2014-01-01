Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 955 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK955

Запчасть ремень поликлиновой 08PK0952 Вольво ФШ 12 2.21079 представлена по производителю DT с артикулом 2.21079. У данной детали есть аналоги с номерами: 221079, 8PK952HD, 854220111, 8PK958ES, 8PK952, 978238. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 08PK0952 Вольво ФШ 12 2.21079 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.