|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|221078
|Наименование
|Ремень 8PK800 2.21078 DT
|Вес [г]
|97
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|800
|Ширина [мм]
|28,5
|Количество ребер
|8
|Параметр
|8PK800
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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