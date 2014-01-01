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Ремень 8PK800 2.21078 DT артикул 221078 DT SPARE PARTS в Алматы

221078 DT SPARE PARTS Ремень 8PK800 2.21078 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 221078
Наименование Ремень 8PK800 2.21078 DT
Вес [г] 97
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 800
Ширина [мм] 28,5
Количество ребер 8
Параметр 8PK800
Запчасть ремень 8PK800 2.21078 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.21078. У данной детали есть аналоги с номерами: 221078, 8PK800, 8PK800, 8PK800HD, 8PK800ES, 8PK800, 978207. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 8PK800 2.21078 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень 8PK800 2.21078 DT DT SPARE PARTS с артикулом 221078 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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