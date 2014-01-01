Длина [мм] 800 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK800

Запчасть ремень 8PK800 2.21078 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.21078. У данной детали есть аналоги с номерами: 221078, 8PK800, 8PK800, 8PK800HD, 8PK800ES, 8PK800, 978207. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 8PK800 2.21078 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.