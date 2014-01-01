Длина [мм] 1475 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1475

Запчасть ремень клиновой (генератора 13x1475) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.21075. У данной детали есть аналоги с номерами: 221075 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень клиновой (генератора 13x1475), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.