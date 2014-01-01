Длина [мм] 1400 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1400

Запчасть ремень 13x1400 Мерседес Вольво Скания Ивеко M TurboTech 2.21074 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.21074. У данной детали есть аналоги с номерами: 221074, 221074, 0039974392, 967137, A0039974392, SVB131400, 13A1400C. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 13x1400 Мерседес Вольво Скания Ивеко M TurboTech 2.21074 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.