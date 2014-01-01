Длина [мм] 1425 Ширина [мм] 10 Параметр AVX10X1425

Запчасть ремень 10х1425 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 221072. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень 10х1425, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.