Длина [мм] 1400 Ширина [мм] 10 Параметр AVX10X1400

Если вы хотите купить ремень клиновой 10*1400, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.21071. У данной детали есть аналоги с номерами: 007753009519, 06580731372, 097101400, 10A1400C, 10A1400GL, 10A1400HD, 10X1400. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.