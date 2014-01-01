Длина [мм] 1175 Ширина [мм] 10 Параметр AVX10X1175

Запчасть ремень клиновый FORD PEUGEOT SAAB VW/AVX10X1175 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.21065. У данной детали есть аналоги с номерами: 0029975092, 0039979592, 10A1175C, 10A1175GL, 10A1175HD, 10A1185C, 1987947645. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень клиновый FORD PEUGEOT SAAB VW/AVX10X1175, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.