|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|221062
|Наименование
|Ремень 10*1250 DAF/MAN/MB/RVI/Volvo 2.21062
|Вес [г]
|81
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|1250
|Ширина [мм]
|10
|Параметр
|AVX10X1250
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ремень 10*1250 DAF/MAN/MB/RVI/Volvo 2.21062 DT SPARE PARTS с артикулом 221062 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита