Длина [мм] 1250 Ширина [мм] 10 Параметр AVX10X1250

Запчасть ремень 10*1250 Даф/МАН/Мерседес/Рено/Вольво 2.21062 представлена по производителю DT с артикулом 2.21062. У данной детали есть аналоги с номерами: 221062, 10A1250GL, 853716230, 6230ESC, 7700268230, 976115, 0039972792. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 10*1250 Даф/МАН/Мерседес/Рено/Вольво 2.21062 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.