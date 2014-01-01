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Ремень поликлиновой 8PK830 Volvo FH12 FM12 артикул 221058 DT SPARE PARTS в Алматы

221058 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновой 8PK830 Volvo FH12 FM12
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 221058
Наименование Ремень поликлиновой 8PK830 Volvo FH12 FM12
Вес [г] 93
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 830
Ширина [мм] 28,5
Количество ребер 8
Параметр 8PK830

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновой 8PK830 Volvo FH12 FM12 DT SPARE PARTS с артикулом 221058 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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