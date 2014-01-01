|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|221058
|Наименование
|Ремень поликлиновой 8PK830 Volvo FH12 FM12
|Вес [г]
|93
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|830
|Ширина [мм]
|28,5
|Количество ребер
|8
|Параметр
|8PK830
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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