Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1690 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK1690

Запчасть ремень кондиционера 10РК16 представлена по производителю DT с артикулом 2.21056. У данной детали есть аналоги с номерами: 221056, 51968200330, 10PK1690HD, 10PK1690ES, 10PK1690, 2847801, 20430387. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень кондиционера 10РК16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.