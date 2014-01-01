Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1580 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK1580

Запчасть ремень поликлиновой. 10PK1580 представлена по производителю DT с артикулом 2.21055. У данной детали есть аналоги с номерами: 221055, 334321, 29108, 10PK1580ES, 854220162, 28477, 2847701. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой. 10PK1580 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.