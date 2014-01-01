Напряжение [В] 24

Запчасть реле генератора F 10/12;FH12 60A OE 6212856 864006 872023 872368 представлена по производителю DT с артикулом 2.21007. У данной детали есть аналоги с номерами: 221007 Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле генератора F 10/12;FH12 60A OE 6212856 864006 872023 872368 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные реле с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.