|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|221007
|Наименование
|Реле генератора F10/12;FH12 60A OE 6212856, 864006, 872023, 872368
|Вес [г]
|77
|Гарантия
|2 года гарантии
|Напряжение [В]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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