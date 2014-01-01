Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 77 Наружный диаметр [мм] 103 Высота [мм] 18

Запчасть сальник ступицы задней наружний 72x103x19(78x103x18) с кольцом 217100 DT представлена по производителю DT с артикулом 217100. У данной детали есть аналоги с номерами: 217100, ZX130604, 030606, 1200078, 12013127, 12013127B, 1610078. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней наружний 72x103x19(78x103x18) с кольцом 217100 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.