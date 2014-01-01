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Датчик акселератора VOLVO (5pin, квадратный разъм) артикул 216237SP DT SPARE PARTS в Алматы

216237SP DT SPARE PARTS Датчик акселератора VOLVO (5pin, квадратный разъм)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 216237SP
Наименование Датчик акселератора VOLVO (5pin, квадратный разъм)
Цвет серый
Вес [г] 60,5
Гарантия 2 года гарантии
Количество втычных контактов 5
Если вы хотите купить датчик акселератора Вольво (5pin квадратный разъм), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 216237SP. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик акселератора VOLVO (5pin, квадратный разъм) производителя DT SPARE PARTS с артикулом 216237SP в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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