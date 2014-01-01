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Цилиндр тормозной 216234 DT артикул 216234 DT SPARE PARTS в Алматы

216234 DT SPARE PARTS Цилиндр тормозной 216234 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 216234
Наименование Цилиндр тормозной 216234 DT
Вес [г] 625
Гарантия 2 года гарантии
Высота подъема [мм] 25
Размер резьбы M12 x 1,5
Запчасть цилиндр тормозной 216234 DT представлена по производителю DT с артикулом 216234. У данной детали есть аналоги с номерами: 216234, 1080390. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр тормозной 216234 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр тормозной 216234 DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 216234 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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