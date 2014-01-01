Высота подъема [мм] 25 Размер резьбы M12 x 1,5

Запчасть цилиндр тормозной 216234 DT представлена по производителю DT с артикулом 216234. У данной детали есть аналоги с номерами: 216234, 1080390. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр тормозной 216234 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.