Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 215941 Наименование Прокладка крышки термостата Volvo FH12/FL12/NH12 2.15941 Вес [г] 3 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть прокладка крышки термостата Вольво ФШ 12/FL12/NH12 2.15941 представлена по производителю DT с артикулом 2.15941. У данной детали есть аналоги с номерами: 215941, 1677181. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка крышки термостата Вольво ФШ 12/FL12/NH12 2.15941 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.