Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 215940 Наименование Уплотнение корпуса термостата Вес [г] 3 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть Уплотнение корпуса термостата представлена по производителю DT с артикулом 215940. У данной детали есть аналоги с номерами: 1677180 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.