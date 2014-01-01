Внутренний диаметр 99 Наружный диаметр [мм] 108 Толщина [мм] 1,5 Высота [мм] 7

Запчасть прокладка термостата Вольво представлена по производителю DT с артикулом 2.15930. У данной детали есть аналоги с номерами: 215930, 7401549651, 7421503575, 1549651, 21503575. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка термостата Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.