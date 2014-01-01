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Прокладка термостата Volvo артикул 215930 DT SPARE PARTS в Алматы

215930 DT SPARE PARTS Прокладка термостата Volvo
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215930
Наименование Прокладка термостата Volvo
Вес [г] 6
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 99
Наружный диаметр [мм] 108
Толщина [мм] 1,5
Высота [мм] 7
Запчасть прокладка термостата Вольво представлена по производителю DT с артикулом 2.15930. У данной детали есть аналоги с номерами: 215930, 7401549651, 7421503575, 1549651, 21503575. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка термостата Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка термостата Volvo производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215930 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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