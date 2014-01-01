|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215920
|Наименование
|Кольцо уплонительное насоса водяного Volvo FH/FM 215920 DT
|Форма
|Уплотнительное кольцо круглого сечения
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Вес [г]
|7,1
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|69,2
|Толщина [мм]
|5,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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