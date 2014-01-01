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Кольцо уплонительное насоса водяного Volvo FH/FM 215920 DT артикул 215920 DT SPARE PARTS в Алматы

215920 DT SPARE PARTS Кольцо уплонительное насоса водяного Volvo FH/FM 215920 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215920
Наименование Кольцо уплонительное насоса водяного Volvo FH/FM 215920 DT
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 7,1
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 69,2
Толщина [мм] 5,7
Запчасть кольцо уплонительное насоса водяного Вольво FH/FM 215920 DT представлена по производителю DT с артикулом 215920. У данной детали есть аналоги с номерами: 215920 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплонительное насоса водяного Вольво FH/FM 215920 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплонительное насоса водяного Volvo FH/FM 215920 DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215920 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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