Вес [г] 7,1 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 69,2 Толщина [мм] 5,7

Запчасть кольцо уплонительное насоса водяного Вольво FH/FM 215920 DT представлена по производителю DT с артикулом 215920. У данной детали есть аналоги с номерами: 215920 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплонительное насоса водяного Вольво FH/FM 215920 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.