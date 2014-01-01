Внутренний диаметр 49 Наружный диаметр [мм] 60 Высота [мм] 7

Запчасть кольцо уплотнительное водяного насоса Вольво и Рено Dxi 11 2.15903 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15903. У данной детали есть аналоги с номерами: 033176, 1547254, 215903, 390030, 57734, 630420, 740154725. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное водяного насоса Вольво и Рено Dxi 11 2.15903, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.