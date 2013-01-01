Гарантия 2 года гарантии Длина сети [мм] 945 Ширина сети [мм] 726 Глубина сети [мм] 68

Если вы хотите купить интеркулер Вольво FH4 FM4 аналог 85020562, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH4 с 2013 г, FM4 с 2013 г. Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15787. У данной детали есть аналоги с номерами: 1119624, 21649624, 818525, 85020562, 961185. Интеркулеры для грузовиков в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчастипредставлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные интеркулеры для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.