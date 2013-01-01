|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215787
|Наименование
|Интеркулер Вольво FH4 FM4 аналог 85020562
|для оригинального номера
|21649624
|Вес [г]
|25800
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина сети [мм]
|945
|Ширина сети [мм]
|726
|Глубина сети [мм]
|68
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Интеркулер Вольво FH4 FM4 аналог 85020562 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215787 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита