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Интеркулер Вольво FH4 FM4 аналог 85020562 артикул 215787 DT SPARE PARTS в Алматы

215787 DT SPARE PARTS Интеркулер Вольво FH4 FM4 аналог 85020562
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215787
Наименование Интеркулер Вольво FH4 FM4 аналог 85020562
для оригинального номера 21649624
Вес [г] 25800
Гарантия 2 года гарантии
Длина сети [мм] 945
Ширина сети [мм] 726
Глубина сети [мм] 68
Если вы хотите купить интеркулер Вольво FH4 FM4 аналог 85020562, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH4 с 2013 г, FM4 с 2013 г. Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15787. У данной детали есть аналоги с номерами: 1119624, 21649624, 818525, 85020562, 961185. Интеркулеры для грузовиков в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчастипредставлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные интеркулеры для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Интеркулер Вольво FH4 FM4 аналог 85020562 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215787 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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