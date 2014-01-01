Длина сети [мм] 940 Ширина сети [мм] 734 Глубина сети [мм] 52

Запчасть радиатор самосвал Вольво Евро 6 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15769. У данной детали есть аналоги с номерами: 02112013, 100314589, 100316845, 21649619, 22374733, 65624, 733553. Радиаторы в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить радиатор самосвал Вольво Евро 6, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные радиаторы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.