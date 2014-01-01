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Патрубок радиатора Ø 60,0 mm / Ø 61,5 mm Volvo 2.15759 артикул 215759 DT SPARE PARTS в Алматы

215759 DT SPARE PARTS Патрубок радиатора Ø 60,0 mm / Ø 61,5 mm Volvo 2.15759
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215759
Наименование Патрубок радиатора Ø 60,0 mm / Ø 61,5 mm Volvo 2.15759
Вес [г] 522
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 60
Внутренний диаметр 2 (мм) 61,5
Запчасть патрубок радиатора Ø 60 0 mm Ø 61 5 mm Вольво 2.15759 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15759. У данной детали есть аналоги с номерами: Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Ø 60 0 mm Ø 61 5 mm Вольво 2.15759, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок радиатора Ø 60,0 mm / Ø 61,5 mm Volvo 2.15759 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215759 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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