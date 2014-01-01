|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215759
|Наименование
|Патрубок радиатора Ø 60,0 mm / Ø 61,5 mm Volvo 2.15759
|Вес [г]
|522
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|60
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|61,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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