Внутренний диаметр 60

Запчасть патрубок радиатора Вольво FH 12 (2000>) НИЖНИЙ представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15708. У данной детали есть аналоги с номерами: 030430, 20582185. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Вольво FH 12 (2000>) НИЖНИЙ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.