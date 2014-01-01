Внутренний диаметр 1(мм) 9,8 Внутренний диаметр 2 (мм) 15,5

Запчасть Патрубок Вольво представлена по производителю DT с артикулом 215706. У данной детали есть аналоги с номерами: 031347, 1664111. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.