|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215705
|Наименование
|Шланг отопления 2.15705 DT
|для оригинального номера
|20968683
|Вес [г]
|78
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|20,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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