Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 20,5

Запчасть шланг отопления 2.15705 DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15705. У данной детали есть аналоги с номерами: Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шланг отопления 2.15705 DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.