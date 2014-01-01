|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215685
|Наименование
|НАСОС ВОДЯНОЙ! С ПРОКЛАДКОЙ\ VOLVO FH/FM D13C
|для оригинального номера
|21960479
|Тип корпуса
|без корпуса
|Вес [г]
|5538
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр лопастного колеса [мм]
|130
|Ø шкива [мм]
|155
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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