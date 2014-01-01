Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 215675 Наименование Прокладка корпуса термостата Volvo B11/13/FH/FM Вес [г] 9,3 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть прокладка корпуса термостата Вольво B11/13/FH/FM представлена по производителю DT с артикулом 2.15675. У данной детали есть аналоги с номерами: 215675, 20777888, 21298915. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка корпуса термостата Вольво B11/13/FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.