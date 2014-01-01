Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 215621 Наименование Насос водяной Вес [г] 7951 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть насос водяной представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15621. У данной детали есть аналоги с номерами: 20713789 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос водяной, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.